Accusations mutuelles de "jeu dangereux" : pourquoi la France et la Turquie s'écharpent sur le dossier libyen

Depuis la chute en octobre 2011 du régime de Khadafi, par la mort du dictateur, la Libye a sombré dans le chaos de la guerre civile. Aujourd'hui, deux camps s'y opposent. D'un côté, le gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj. Reconnu par l'ONU, il est activement soutenu par la Turquie. En face, l'autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL). Née de la fusion de plusieurs tribus et groupes militaires, elle est dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, proche de l'Egypte et des Emirats Arabes Unis. Dernièrement, le rapport de force a basculé en faveur du GNA, qui vise désormais la conquête de la ville de Syrte, bastion stratégique situé à mi-chemin entre Tripoli et Benghazi.

Le début de la montée des "hostilités" diplomatiques entre la France et la Turquie date d'un incident naval qui s'est déroulé mercredi 10 juin. Un embargo international empêche en principe la livraison d'armes en Libye. Dans le cadre d'une mission de l'Otan et de la vérification de cet embargo en mer Méditerranée, une frégate française interroge alors à plusieurs reprises l'équipage d'un navire marchand turc suspecté de transporter des armes. Vers 17h, une frégate turque s'interpose et se montre selon les dires de Paris "extrêmement agressive". D'après le gouvernement français, elle aurait illuminé le bâtiment français avec son radar de conduite de tir, et ce à plusieurs reprises. Il s'agit d'une manœuvre particulièrement hostile puisque c'est celle qui précède un tir. Les autorités turques ont de leur côté nié cette version des faits, parlant d'une simple "désignation". Jeudi dernier, l'Otan a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les faits.