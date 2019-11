Accusé de harcèlement sexuel, Placido Domingo annule une prestation avant les Jeux olympiques de Tokyo

Dans une enquête publiée mi-août par l'agence américaine Associated Press (AP), neuf femmes (huit danseuses et une chanteuse) ont affirmé avoir été sexuellement harcelées par Placido Domingo. Les plaintes de ces femmes évoquaient des harcèlements datant de 1980 à aujourd’hui. Sept des neuf accusatrices considéraient que leurs carrières avaient ainsi été affectées après avoir refusé des avances du maestro espagnol. Seule une des neuf femmes a voulu témoigner sans être anonymisée : Patricia Wulf, une mezzo-soprano aujourd’hui âgée de 61 ans qui chantait avec Domingo à l’opéra de Washington, a partagé son histoire datant de 1998. ″Ça a affecté ma manière de me comporter avec les hommes, ma carrière dans l’opéra et le reste de ma vie”, avait-elle alors déclaré.