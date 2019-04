Accusée de trafic sexuel, l’actrice de Smallville Allison Mack plaide coupable pour extorsion

Toutes ces femmes s'étaient notamment engagées à avoir des relations sexuelles avec Keith Raniere au gré du gourou présumé. Avant d'être acceptées comme "esclaves", les femmes devaient fournir divers éléments compromettants pour elles (photos, lettres, documents) que l'organisation se réservait le droit de rendre publics si elles essayaient de la quitter. Elles devaient aussi subir un "marquage" consistant à tracer sur la peau des lettres, souvent les initiales de Raniere, à l'aide d'un stylo à cautériser qui brûlait les chairs. La victime était maintenue immobile par d'autres femmes et chaque séance était filmée.





Selon l'acte d'accusation, Allison Mack est soupçonnée d'avoir joué un rôle actif dans le recrutement de membres ainsi que dans leur maintien sous influence. Elle est accusée d'avoir créé avec le gourou présumé l'un de ces programmes, destiné à recruter des femmes. Selon le procureur de New York, elle était au premier niveau de la pyramide, juste en-dessous de Raniere. Outre Raniere et Mack, l'un des personnages importants du dossier est Clare Bronfman, héritière de l'empire canadien des spiritueux Seagram. Accusée d'avoir été l'une des cadres de l'organisation, Clare Bronfman aurait apporté, avec sa soeur Sara, plus de 100 millions de dollars de la fortune familiale à la secte.