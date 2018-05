Acier : Donald Trump lance la guerre des taxes, Macron dénonce "une décision illégale"

ECONOMIE - Les Etats-Unis vont appliquer vendredi d'importantes taxes douanières sur l'acier et l'aluminium importés de l'Union européenne, mais aussi du Mexique et du Canada. L'UE a d'ores et déjà promis de répliquer. Emmanuel Macron a qualifié la décision "d'illégale [...] C'est une erreur."