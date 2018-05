Acier, voitures, aluminium : Donald Trump lance la guerre des taxes, l'Europe promet de répliquer

Face aux Américains, les Européens tâchent de rester unis, prônant depuis une semaine le dialogue plutôt que les duels. Mais le ton est subitement monté ce jeudi, à l’heure où l’ultimatum américain s’achève. L'Union européenne répliquera de façon "décidée et unie" si les Etats-Unis imposent des taxes punitives sur ses exportations d'acier et d'aluminium, a prévenu jeudi la chancelière allemande Angela Merkel. Jean-Claude Juncker est monté au créneau quelques minutes plus tard, le président de la Commission européenne affirmant que L'UE "va annoncer dans les prochaines heures des contre-mesures". Avant de préciser : "Les Etats Unis ne nous laissent pas d'autres choix que de porter ce conflit devant l'OMC et d'imposer des droits de douane supplémentaires à un nombre de produits en provenance des USA".





Malgré les mises en garde, Donald trump semble bien décidé à affronter frontalement ses partenaires économiques. Mercredi, ses équipes ont lancé une enquête sur les importations de véhicules aux Etats-Unis "pour déterminer leur impact sur la sécurité nationale", affirmant avoir "des preuves suggérant que, durant des décennies, les importations depuis l'étranger ont érodé" l'industrie automobile américaine. La Maison Blanche pourrait ainsi imposer des taxes jusqu'à 25%, selon le Wall Street Journal. Les Etats-Unis, qui ont importé 8,271 millions de voitures en 2017, étaient vertement critiqués jeudi en Europe comme au Japon.





Les représailles américaines ne s’arrêtent pas aux frontières de l’Europe : le sursis sur les taxes douanières sur l'acier et l'aluminium est également levé pour le Mexique et le Canada, ses deux partenaires de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna) dont la renégociation, entamée il y a dix mois, peine à aboutir. Côté asiatique, aaprès avoir annoncé le 19 mai une trêve dans la guerre commerciale vis-à-vis de la Chine, l'administration Trump est repartie à l'offensive mardi. La Maison Blanche a annoncé la poursuite de son plan pour imposer des droits de douanes supplémentaires de 25% sur 50 milliards de dollars d'importations chinoises annuelles, et a dit préparer des mesures destinées à restreindre les investissements chinois aux Etats-Unis.