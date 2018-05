"Active Shooter" : le jeu vidéo qui simule une fusillade dans une école fait polémique

Laissant le choix au joueur d'incarner différents rôles (un membre du Swat ou... un tueur de masse) au sein d'un campus américain, le jeu a provoqué l'ire de parents d'élèves (dont le collectif "Moms against Gaming") choqués que l'on puisse commercialiser un tel "jeu". Résultat : une pétition a été lancée par une mère de famille (Stephanie Robinett) le 25 mai sur Change.org pour empêcher la mise en ligne du jeu. "Comment peut-on dormir la nuit en sachant qu’ils se font de l’argent en transformant des fusillades meurtrières dans les écoles en divertissement?", écrit-elle. Cette dernière incrimine les studios qui ont développé le jeu, mais aussi la plateforme Steam et le développeur Valve (qui gère Steam), accusés de permettre la mise en ligne et l’utilisation de cet "Active Shooter".





En guise de réponse, ACID s'est fendu d'un communiqué, précisant que ce jeu était avant tout "principalement un simulateur de S.W.A.T." auquel il n’aurait fait qu’ajouter "d’autres rôles", mentionnant d’autres jeux encore plus violents comme "Hatred" ou "Postal", avant de marteler que "ce jeu ne promeut aucune forme de violence, surtout pas les fusillades de masse."