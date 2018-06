Affaire Aquarius : l'Espagne a accepté d'accueillir les migrants

L'Aquarius, un navire transportant 629 migrants, a erré sur la Méditerranée, espérant débarquer quelque part. L'association SOS Méditerranée s'est occupée de la distribution des vivres offertes par Malte et l'Italie qui, toutefois, ne voulaient pas de ces migrants sur leur sol. Finalement, l'Espagne a accepté de les accueillir. Le navire sera accompagné par la Marine italienne et fera trois jours de navigation vers Valence, sous une météo incertaine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.