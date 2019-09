Affaire avec l'Ukraine : Donald Trump a bien demandé à son homologue d'enquêter sur Joe Biden

ETATS UNIS - Selon un document déclassifié publié ce mercredi sur le site de la Maison Blanche, Donald Trump a bien demandé au président ukrainien d'enquêter sur Joe Biden, son principal rival dans le camp démocrate.

C'est un argument de poids pour ceux qui plaident pour une destitution de Donald Trump. La Maison Blanche a mis en ligne ce mercredi la retranscription de l'échange téléphonique entre le président américain et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Daté du 25 juillet 2019, le document confirme que Donald Trump a sollicité le président Zelensky pour enquêter sur Joe Biden, son rival démocrate pressenti pour représenter le parti à la prochaine élection présidentielle.

"On parle beaucoup du fils de Biden, du fait que Biden a arrêté la procédure, et beaucoup de gens veulent savoir, ce serait donc formidable si vous pouviez faire quelque chose avec le procureur général", a déclaré le président américain selon ce résumé, visible de tous. Un résumé présenté par l'équipe de Donald Trump comme étant un "mémo" de la conversation à partir des "notes et souvenirs" des personnes présentes, et "non d'une retranscription verbatim de la discussion". "Biden s'est vanté d'avoir arrêté l'accusation, alors si vous pouviez vous renseigner (...) Tout ça me semble horrible", a-t-il ajouté.

Aussitôt l'échange relayé, Donald Trump a réagi via Twitter : "Les démocrates vont-ils s'excuser après avoir vu ce qui a été dit lors de l'appel avec le président ukrainien ? Ils devraient, il s'agissait d'un appel parfait - je les ai eu par surprise !"