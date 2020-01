Affaire Carlos Ghosn : ce que l'on sait des passeports dont disposait l'ancien patron

Comment Carlos Ghosn a-t-il pu fuir le Japon ? Trois jours après son départ rocambolesque, de nombreuses zones d’ombre subsistent, en particulier à propos des soutiens dont a pu bénéficier l’ex-patron de Renault-Nissan pour quitter le pays où il était assigné à résidence. Seule certitude : l’homme d’affaires avait en sa possession plusieurs passeports.

Selon la chaîne publique japonaise NHK, Carlos Ghosn possédait en effet quatre passeports. Trois d’entre eux (un français, un libanais et un brésilien) sont conservés par ses avocats, et un quatrième, français, était en sa possession. Selon les informations de l’AFP, ce dernier était dans un étui fermé par un code secret. Un dispositif justifié par le droit nippon : Carlos Ghosn, inculpé à quatre reprises et sorti de détention provisoire sous caution en avril 2019, vivait en effet relativement libre de ses mouvements dans le pays, sous diverses conditions. Ainsi, une autorisation exceptionnelle du tribunal lui permettait d’avoir un passeport sur lui, enfermé dans une sorte d'étui (boîte ou sacoche, le type n'est pas précisé) qui restait en sa possession mais dont la clef (un code secret) était également détenue par ses avocats.