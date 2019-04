Affaire Carlos Ghosn : le tribunal approuve la demande de libération de l'ancien patron pour 4 millions d’euros

Les conditions imposées à sa liberté surveillée n'ont pas encore été précisées, mais la fois précédente, il lui était interdit de quitter le Japon, et il n'avait en sus pas le droit d'utiliser un smartphone connecté à internet. Il n’avait en plus accès à un ordinateur qu'en semaine à des horaires définis au cabinet de son avocat. Il avait toutefois pu retrouver sa famille - son épouse Carole et ses filles venues spécialement - dans un appartement de location à Tokyo, enregistré auprès du tribunal et dont il n'avait pas le droit de s'absenter plus de trois jours.