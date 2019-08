Affaire Carlos Ghosn : sa femme Carole en appelle à Emmanuel Macron pour qu'il intervienne en sa faveur

Carlos Ghosn a été arrêté le 19 novembre dernier et a passé quelque 130 jours en détention à Tokyo. Il est accusé d'abus de confiance aggravé et de fausses déclarations aux autorités pendant son mandat chez Nissan. Suite à cela, il a été incarcéré une nouvelle fois pendant trois semaines, avant d'être libéré sous caution le 25 avril et d'être soumis à un contrôle judiciaire très sévère au Japon, dont il ne peut quitter le territoire.