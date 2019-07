Affaire de trafic sexuel : l'ex-procureur Acosta, actuel secrétaire au Travail de Trump, démissionne

Acosta avait été été rattrapé par cette affaire d'accord controversé en 2018. Une enquête du Miami Herald avait estimé qu'il était "compromis éthiquement". Selon le journal, il aurait rencontré au moins une fois en privé l'avocat de Jeffrey Epstein, un de ses anciens collègues, et lui aurait laissé une certaine marge de manœuvre sur les termes de l'accord.





L'existence de l'accord n'avait été révélé aux familles qu'après l'aval du juge, alors que la loi fédérale demande qu'elles soient informées de chaque développement important lié à leurs plaintes. En février dernier, un juge fédéral a estimé que le droit des victimes avait été violé par le gouvernement lors de cette affaire. Si l'accord est annulé, Jeffrey Epstein pourrait également être inculpé pour ces faits plus anciens. Dans la loi américaine, il n' y a pas de délais de prescription pour le "trafic sexuel de mineurs".





Au cours d'une récente conférence de presse, l'ancien procureur avait affirmé qu'Epstein était "un homme nocif" et qu'il fallait "qu'il se retrouve derrière les barreaux". "Ses actes méritaient tout à fait une peine plus dure", a-t-il reconnu. Acosta a même affirmé qu'en 2008, lorsqu'il était procureur fédéral en poste, son équipe avait opté pour cet accord car elle craignait de le voir sortir libre s'ils poussaient jusqu'au procès en maintenant les chefs d'inculpation plus graves. "Notre but était clair", a-t-il déclaré : "Mettre Epstein en prison, nous assurer qu'il soit inscrit sur la liste des délinquants sexuels, donner aux victimes les moyens de demander réparations".