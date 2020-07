Affaire Epstein : ces nouvelles révélations sur Bill Clinton

De nouveaux documents ont été dévoilés dans l’Affaire Epstein et certains concernent directement l’ancien président américain Bill Clinton. Parmi les révélations, on retrouve le témoignage de Virginia Giuffre, une des victimes présumées de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, qui les accuse de trafic sexuel.

Dans sa déposition de 2016, Viriginia Giuffre assure avoir vu Bill Clinton séjourner sur Little Saint James, l’île privée de Jeffrey Epstein. Lors de ce voyage, Virigina Giuffre était accompagnée de Ghislaine Maxwell, de “deux jeunes filles” qui venaient de New York ainsi que de Bill Clinton. Et c’est précisément sur cette île que se déroulait régulièrement des orgies sexuelles d’après la plaignante. Viriginia Giuffre se souvient avoir été surprise de tomber sur l’ancien président américain à Little Saint James. Elle aurait même demandé à Jeffrey Epstein “qu’est-ce que Bill Clinton fait ici, et il a rigolé et m’a répondu qu’il lui devait un service” explique-t-elle.