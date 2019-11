Affaire Epstein : le prince Andrew lâché de toutes parts (sauf de Buckingham Palace)

Sauf peut-être une catastrophe de communication voire un immense fiasco dont on commence à voir les conséquences et pour le business de fils d'Elizabeth II. Le géant des télécoms, British Telecom ainsi que trois universités ont décidé de rompre tous leurs liens avec le Prince Andrew à la suite de cette interview.

Ce devait être l'entretien d'explications. Celui où le Prince Andrew aurait pu apporter son soutien aux victimes de Jeffrey Epstein, où il aurait pu avoir une pensée pour elles. Celui aussi où il aurait pu dire sa vérité. Il n'en fut rien et les premières secousses commencent à se faire sentir. Le prince Andrew s'est contenté de contester les accusations d'une femme recrutée par Epstein qui affirme avoir été forcée d'avoir eu des relations sexuelles avec lui alors qu'elle avait 17 ans. Rien de plus. Circulez, y a rien à voir.

L'opérateur British Telecom vient d'annoncer qu'il refuserait de continuer à soutenir un programme de financement d'apprentissage du numérique, iDEA - Inspiring Digital Enterprise Award - si le duc d'York en restait le parrain. Puis trois

universités australiennes, la Bond University de Queensland et les universités Murdoch et RMIT de Melbourne, ont ensuite annoncé qu'elles souhaitaient mettre un terme à leur collaboration avec le programme du prince Andrew "Pitch@Palace", une association qui aide des entrepreneurs et des start-up.

Certaines entreprises avaient déjà annoncé ce mardi, 20 novembre, qu'elles cesseraient de sponsoriser l'association du prince, tandis que l'université métropolitaine de Londres envisage de retirer au duc d'York son titre de parrain. "Nous allons examiner la position du prince Andrew, Duc de York, comme parrain lors de notre prochaine réunion du conseil d'administration le 26 novembre", a expliqué un porte-parole de l'université. "L'université s'oppose à toutes les formes de discrimination, d'abus, de trafic d'être humain et à toute activité contraire à ses valeurs", a-t-il complété.

La banque Standard Chartered a décidé pour sa part de ne pas renouveler son partenariat qui prend fin le mois prochain, "pour des raisons commerciales". Le cabinet de conseil et d'audit KPMG a également indiqué ne pas prolonger le contrat de sponsoring conclu avec Pitch@Palace qui s'est achevé fin octobre. Quant à la banque Barclays, elle s'est dite "préoccupée par la situation et prête à réexaminer sa position". Et le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca va examiner les suites à donner à son partenariat qui dure depuis trois ans et termine fin 2019.