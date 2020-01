Affaire Epstein : le prince Andrew n'a toujours pas répondu aux sollicitations du FBI

Il a été aperçu auprès de sa mère et de son frère aîné Charles du côté de Sandringham. Mais on n'a pas entendu le prince Andrew depuis sa désastreuse interview à la BBC. Les enquêteurs américains n'ont pas non plus eu le plaisir d'échanger avec le quinquagénaire.

"Le prince Andrew n'a, à cette date, apporté aucune coopération", a déclaré à des journalistes le procureur de New York, Geoffrey Berman, lundi 27 janvier. Son bureau et le FBI ont demandé au fils de la reine Elizabeth II de témoigner sur ses relations avec Jeffrey Epstein dans le cadre des investigations sur un trafic de mineurs. Mais ils n'ont pas encore obtenu de réponse, rapporte l'AFP.