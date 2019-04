Affaire Ghosn : deux stratégies face-à-face

Par crainte d'être arrêtée à son tour, Carole Ghosn a décidé de quitter précipitamment le Japon. De retour à Paris, elle a révélé les circonstances de la nouvelle arrestation de son mari. Craignant un procès inéquitable, la femme Carlos Ghosn en appelle aussi à Emmanuel Macron. L'avocat de l'ex-dirigeant de Renault-Nissan va encore plus loin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.