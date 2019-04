Affaire Ghosn : son entourage organise la riposte

A notre micro, son avocat Jean-Yves Le Borgne va plus loin : "Si l’on veut avoir l’assurance que le citoyen français qu’est Carlos Ghosn bénéficiera du droit à une justice impartiale qui respecte les droits de l’homme et la présomption d’innocence, il faut qu’il soit jugé ici (en France, ndlr)". Un second axe de défense qui risque toutefois de se heurter à l’inflexibilité de la justice japonaise.





