Affaire Harvey Weinstein : le producteur déchu espère régler ses poursuites au civil pour 44 millions d'euros

44 millions de dollars pour se départir de ses poursuites judiciaires au civil. L'ancien producteur Harvey Weinstein, dont les dénonciations multiples ont fait émerger le mouvement #MeToo, a trouvé un accord financier avec plusieurs de ses victimes présumées et de ses créanciers, selon le Wall Street Journal et le New York Times. L'accord n'a pas encore été signé, mais viserait d'après les quotidiens américains à englober toutes les procédures au civil intentées contre l'ancien magnat d'Hollywood, y compris au Canada et au Royaume-Uni. Ces suites judiciaires englobent donc les faits de harcèlement et harcèlement sexuel, passibles de poursuites au civil mais pas au pénal aux Etats-Unis.