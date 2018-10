Affaire Weinstein : un an après le tsunami mondial, que devient le producteur de cinéma devenu paria ?

Après ces révélations, le producteur devient un paria. Les langues se délient dans le milieu du cinéma et certains s'excusent de n'avoir rien vu, rien su ou choisi de ne pas prêter attention aux rumeurs pourtant très insistantes sur le sujet. Pour certaines victimes, le choc de ces révélations est difficile à encaisser, d'autant que, pour de nombreuses affaires, les accusations ne sont plus recevables car prescrites.





Pourtant, des enquêtes ont été ouvertes dans trois villes du monde : à Londres, à New York et à Los Angeles. Mais pour l'instant, seules trois accusations d'agressions, sur trois femmes différentes, ont débouché sur une inculpation, toutes à New York . Elles concernent un viol en mars 2013 et deux fellations forcées en 2004 et 2006. Des faits qui pourraient valoir à Harvey Weinstein une peine de prison à perpétuité. En parallèle à ces affaires, l'ancien producteur fait aussi l'objet de poursuites au civil. Des femmes lui réclament des dommages et intérêts. De son côté, il continue d'affirmer que les relations étaient consenties.





En mai dernier, Harvey Weinstein est inculpé et remis en liberté sous caution, moyennant un million de dollars, le port d'un bracelet électronique et la remise de son passeport, selon le New York Times. Début juillet, lors d'une audience à Manhattan, l'homme a plaidé non-coupable.