Affaire Weinstein : un juge new-yorkais annule l'un des six chefs d'accusation contre le producteur déchu

Benjamin Brafman et son client Harvey Weinstein peuvent souffler... un peu. Ce jeudi, un juge new-yorkais a annulé l'un des six chefs d'accusation qui pesaient sur Harvey Weinstein. Une victoire pour la défense, qui réclame toujours l'annulation du dossier et le tout, avec l'aval du ministère public qui avait accepté cette annulation, suite à la remise en cause du témoignage de Lucia Evans qui accuse Weinstein de fellation forcée en 2004.





Selon Ben Brafman, c'est un document versé au dossier contredisant la version de Lucia Evans, qui a fait pencher la balance, dans cette annulation. Selon le New York Post et TMZ, citant des sources policières, le principal enquêteur de l'affaire au sein de la police new-yorkaise ferait désormais lui-même l'objet d'investigations pour n'avoir pas signalé au procureur un témoignage qui contredirait celui de Lucia Evans. Le témoin aurait affirmé que Lucia Evans lui avait dit avoir fait une fellation au producteur hollywoodien pour obtenir un rôle, alors qu'elle a affirmé aux enquêteurs qu'il l'avait forcée.