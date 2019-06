Affaire Khashoggi : une rapporteure de l'ONU dit détenir "des preuves crédibles" de l'implication du prince héritier saoudien MBS

Toujours selon Agnès Callamard, Jamal Khashoggi semblait tout à fait conscient de la menace émanant de l'Arabie saoudite et de son prince héritier : "Il était lui-même pleinement conscient des pouvoirs du prince héritier et il le craignait." Si Ryad avance que Khashoggi a été tué lors d'une opération non autorisée par le pouvoir, après avoir totalement nié le meurtre, la CIA soupçonnerait, selon la presse américaine, que l'assassinat a été probablement commandité par le prince héritier Mohammed ben Salmane.





En marge de son rapport, Agnès Callamard appelle le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à "ouvrir une enquête pénale de suivi sur l'assassinat de M. Khashoggi afin de constituer des dossiers solides sur chacun des auteurs présumés". Lors du procès effectué en Arabie saoudite, l'accusation a innocenté MBS et mis en cause plus de 20 personnes, réclamant la peine de mort pour cinq d'entre elles. Un procès dont Agnès Callamard réclame la suspension, estimant que la procédure judiciaire n'a pas respecté les normes internationales. En outre, elle demande au FBI d'ouvrir une enquête sur ce meurtre.