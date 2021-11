Ghislaine Maxwell, la "rabatteuse" présumée de Jeffrey Epstein, affronte la justice

Elle était la "rabatteuse" présumée de Jeffrey Epstein. Soupçonnée d'avoir recruté entre 1994 et 2004 des jeunes filles mineures exploitées sexuellement pour le défunt financier, avec lequel elle a entretenu pendant près de 30 ans une relation amoureuse, amicale et professionnelle jusqu'à ce qu'il soit incarcéré et se suicide en prison en août 2019, Ghislaine Maxwell est jugée à partir de ce lundi 29 novembre, à New York. La fille du magnat déchu de la presse Robert Maxwell est incarcérée aux États-Unis depuis l'été 2020 et encourt la réclusion à perpétuité au terme d'un procès qui doit durer six semaines.

Décrite par le FBI et les procureurs comme une "scélérate", cultivant l'art de la "manipulation", l'ex-compagne de Jeffrey Epstein se dit innocente et plaide non coupable des six chefs d'inculpation. Elle ne devrait pas s'exprimer à l'audience, ses conseils et ses proches dénonçant un procès inéquitable et l'acharnement du gouvernement américain dans ce dossier.