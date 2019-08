Affaire Jeffrey Epstein : y a-t-il des victimes en France ?

C'est une affaire qui secoue les États-Unis et qui a des répercussions en France. Jeffrey Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule à New York, samedi 10 août. Il était accusé d'agressions sexuelles sur mineures. Le milliardaire américain a-t-il fait des victimes en France ? Les secrétaires d’État Marlène Schiappa et Adrien Taquet demandent une enquête. Quels sont les liens qui l'unissent à la France ?



