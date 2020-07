Affaire Maddie : la police allemande met fin aux fouilles dans un jardin ouvrier près de Hanovre

Et si l'affaire Maddie, qui passionne l'Europe depuis 13 ans, trouvait sa conclusion outre-Rhin ? Les enquêteurs allemands sont persuadés que la fillette, disparue à l'âge de 3 ans alors qu'elle était en vacances au Portugal avec sa famille, est morte. Un suspect a été identifié début juin. Il s'agit de Christian B., 43 ans, un pédophile allemand multirécidiviste déjà condamné pour un viol au Portugal et actuellement en détention pour une autre affaire. Il aurait fréquenté le jardin ouvrier fouillé par la police alors qu'il vivait à Hanovre mi-2007. "En fait, il était discret, il était toujours amical et faisait son jardinage", a expliqué à l'agence allemande DPA le responsable de ce lotissement, Jürgen Krumstroh. Et d'ajouter : "Il m'a annoncé sa démission dans l'après-midi, est monté dans sa voiture bondée de bagages et après cela, je n'ai plus jamais entendu parler de lui".