Affaire Maddie : la police portugaise enquêterait sur un nouveau suspect

Plus de douze ans après les faits, l’affaire Maddie va-t-elle connaitre une avancée ? D’après le quotidien populaire Correio da Manha, la police portugaise enquête en effet sur un nouveau suspect qui pourrait être lié à la disparition de la fillette britannique Madeleine McCann.





"La police judiciaire suit une nouvelle piste et un nouveau suspect qui pointent vers l'hypothèse de l'enlèvement", écrit le journal, généralement bien informé sur les affaires judiciaires. Il ajoute que les enquêteurs tiennent à garder le secret sur l'identité du nouveau suspect. Un détail a cependant émergé : d'après le Correio da Manha, il ne s'agit pas de l'Allemand Martin Ney. Le nom de cet homme, actuellement en prison dans son pays pour avoir enlevé et tué trois petits garçons entre 1992 et 2001, est en effet sorti dans la presse britannique ces derniers jours.