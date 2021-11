Affaire Pegasus : Apple lance des poursuites contre l'entreprise israélienne NSO

"Les appareils d'Apple sont les plus sûrs" sur le marché de l'électronique grand public, a écrit dans un communiqué Craig Federighi, vice-président de la marque à la pomme, avant d'ajouter : "mais les entreprises qui développent des logiciels espions pour le compte d'États sont devenus encore plus dangereux". C'est pourquoi Apple a annoncé ce mardi avoir déposé une plainte contre NSO Group et demandé au tribunal d'interdire définitivement les programmes de cette société israélienne sur les appareils et services Apple.