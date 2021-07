Affaire Pegasus : NSO, l'entreprise israélienne au cœur des accusations d’espionnage

Des dizaines de milliers de numéros infiltrés et écoutés par des gouvernements. Selon une enquête d’un consortium de 17 médias internationaux, des États, comme le Maroc ou la Hongrie, ont passé commande auprès d’une société israélienne pour utiliser son logiciel espion, Pegasus. Au total, ce sont près de 50.000 personnalités -parmi lesquels on trouve des politiques, des militants ou des journalistes, qui ont pu être écoutés via ce procédé. L’entreprise NSO est au cœur de ces révélations.

Sur le papier, Pegasus est censé servir à des fins anti-criminelles et anti-terroristes. Or, selon l’enquête du consortium de médias, des dizaines de milliers de personnes n'ayant aucun lien avec la criminalité ont été classées comme intéressantes depuis 2016 par la société et sont aujourd'hui concernées par cet espionnage. Contactée par les journalistes, l’entreprise a nié "fermement les fausses accusations" portées contre elle, les qualifiant sur son site internet de "suppositions erronées et de théories non corroborées". "NSO vend ses technologies uniquement aux forces de l'ordre et aux agences de renseignement des gouvernements contrôlés dans le seul but de sauver des vies en empêchant les actes criminels et terroristes. NSO n'exploite pas le système et n'a aucune visibilité sur les données", a renchéri le groupe dans ce communiqué.