Affaire Peng Shuai : des images officielles montrent la joueuse faisant son apparition lors d'un tournoi de tennis à Pékin

Hu Xijin, qui revendique une certaine proximité avec le pouvoir, avait également publié la veille deux vidéos de la joueuse "dînant avec son entraîneur et des amies dans un restaurant" à Pékin et tournées le jour même, selon lui.

Sur les images, Peng Shuai est entourée de deux femmes avec lesquelles elle partage un repas et du vin dans un lieu bruyant. Un homme est assis face à la joueuse et la conversation concerne "des matches". "Demain, c'est le 20 novembre" (samedi), dit-il, avant de se voir interrompre par l'une des convives : "C'est le 21" (demain dimanche). L'échange, qui semble mis en scène, est filmé en soirée au téléphone portable par une personne non identifiée.

Le monde du sport et la communauté internationale ont accru leurs pressions sur la Chine pour faire connaître la situation de Penh Shuai. Le Royaume-Uni a exhorté samedi soir la Chine à "fournir de toute urgence des preuves vérifiables de sa sécurité et de sa localisation". L'ONU a aussi demandé des preuves qu'elle se porte bien, et plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, se sont dit "préoccupés", alors que le hashtag #WhereisPengShuai (#OùestPengShuai) s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Certains des plus grands noms du tennis se sont exprimés sur cette affaire, notamment Serena Williams, Novak Djokovic et Naomi Osaka.