Affaire russe : un ex-collaborateur de Trump attaque le procureur en justice

Avec son ancien associé Richard Gates, il fait l'objet de 12 chefs d'inculpation, parmi lesquels complot contre les Etats-Unis, blanchiment, fausses déclarations et non déclarations de comptes détenus à l'étranger. Les deux hommes, qui plaident non-coupables, ont été inculpés le 30 octobre et sont depuis assignés à résidence.





Si la plainte est jugée recevable, elle limiterait la possibilité pour Paul Mueller et son équipe d'enquêter sur les finances de Donald Trump, dont des contrats avec des investisseurs immobiliers russes. En juillet, le président avait estimé que sa situation financière était une "ligne rouge" pour Paul Mueller.