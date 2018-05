Affaire Skripal : la fille de l'ex-agent russe sort du silence

L'affaire Skripal est à l'origine d'une grave crise diplomatique entre la Russie et les pays occidentaux. Il y a deux mois, un ancien espion russe a été empoisonné avec sa fille en Grande-Bretagne. Plongée dans le coma pendant vingt jours, cette femme de 33 ans a frôlé la mort. Yulia Skripal vient de sortir de l'hôpital et elle s'est exprimée pour la première fois. Elle et son père vivent désormais dans un lieu tenu secret et sont en permanence sous protection policière.



