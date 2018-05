Affaire Stormy Daniels-Donald Trump : l’actrice porno porte plainte contre Trump pour diffamation

L'assignation pour diffamation a été déposée ce lundi par son avocat, Michael Avenatti, au tribunal fédéral de New York, et ajoute ainsi un nouveau volet à l'histoire de plus en plus complexe entre le président et cette ancienne maîtresse présumée. Dans l'assignation , l'actrice de 39 ans accuse le président américain de diffamation, et estime, au vu des quelque 50 millions de personnes qui le suivent sur Twitter, les dommages subis à "plus de 75.000 dollars".