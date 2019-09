Trump menacé de destitution : ce que l'on sait du lanceur d'alerte à l'origine de l'affaire

ETATS-UNIS - Un appel téléphonique passé pratiquement inaperçu a provoqué le lancement d'une procédure de destitution contre Donald Trump. A l'origine de ce scandale ? Un membre des services de renseignement qui, début août, a transmis ses inquiétudes à sa hiérarchie.

Le nom de ce lanceur d’alerte n'est en effet connu pour l'instant que de ses avocats et de l'inspecteur général du Renseignement national. C’est ce dernier qui a été le premier destinataire du signalement qui allait mettre le feu aux poudres : le 12 août, ce mystérieux membre des services de renseignement a rapporté un "problème urgent", se contentant d'évoquer l'Ukraine et l'appel entre les deux présidents.

Le document va alors être jugé "crédible" par sa hiérarchie, qui fait suivre au directeur du renseignement américain (DNI), Joseph Maguire, lequel fait suivre au Congrès. Un mois plus tard, l'affaire arrive entre les mains des démocrates et de la presse, aboutissant à la crise actuelle. Mais sans que le nom du lanceur d'alerte n'ait été diffusé. Seules quelques bribes d'informations ont filtré : selon le New York Times, c'est un analyste de la CIA qui a un temps été affecté à la Maison Blanche. Autres détails, ceux qui apparaissent dans le signalement du 12 août. A savoir qu'il est analyste de formation, qu'il connaît en détail la politique des Etats-Unis pour l'Europe, et qu'il a une "bonne compréhension" de la politique de l'Ukraine.

"Je ne sais pas qui est le lanceur d'alerte", a affirmé jeudi le directeur du renseignement national, Joseph Maguire, lors d'une audition au Congrès, assurant qu'il avait "tout fait pour protéger son identité". Son nom n'est connu pour l'instant que de ses avocats et de l'inspecteur général du Renseignement national, premier destinataire du signalement qu'il avait jugé assez "crédible" pour le transmettre au patron du renseignement.