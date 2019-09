Donald Trump : la procédure de destitution peut-elle aboutir ?

ETATS UNIS - L'affaire ukrainienne a emporté les réserves des chefs démocrates qui ont décidé mardi d'initier une procédure de destitution contre Donald Trump. Reste à savoir si celle-ci va aboutir.

Depuis l'investiture de Donald Trump, la procédure pour sa destitution était devenue un serpent de mer aux Etats-Unis. C'est désormais une réalité : les démocrates ont lancé mardi à Washington les grandes manœuvres pour faire chuter le président américain. En cause : l'ingérence russe dans la campagne présidentielle, mais aussi des pressions exercées vis-à-vis du pouvoir ukrainien. C'est cette dernière affaire qui a achevé de convaincre les derniers démocrates récalcitrants, même si la route pour destituer l'hôte de la Maison Blanche reste semée d'embûches.

Désormais, ils soupçonnent aussi le locataire de la Maison Blanche d'avoir abusé de ses pouvoirs pour nuire à l'ancien vice-président Joe Biden, favori de la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Soupçons confirmés par la publication ce mercredi de la transcription d'un appel téléphonique datant du 25 juillet dernier avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, conversation lors de laquelle Donald Trump a bien demandé à son homologue d'enquêter sur son possible rival.

Plusieurs dossiers, dont l'accumulation a provoqué mardi le lancement de la procédure. Premier d'entre eux : les éventuelles ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016. Et ce, même si après près de deux ans d'investigations, le procureur spécial Robert Mueller n'a pas trouvé de preuve de collusion entre Moscou et l'équipe du candidat Trump. En revanche, il a relevé une série de pressions troublantes exercées sur son travail, qui pourraient relever de "l'entrave à la justice". Les démocrates ont par ailleurs d'autres critiques à formuler au président : ils ont ouvert des enquêtes parlementaires sur ses impôts, de possibles conflits d'intérêts liés à ses affaires, ou encore sur des sommes versées pour faire taire des maîtresses présumées.

À noter que mardi, la cheffe de la majorité démocrate à la Chambre des représentants a appelé à regrouper toutes ces enquêtes et à les inscrire formellement dans le cadre de la procédure de destitution.

Celle-ci se base sur la Constitution, laquelle prévoit que le Congrès puisse destituer le président (ou le vice-président, ou des juges fédéraux...) en cas de "trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs". La procédure se déroule en deux étapes. D'abord, la Chambre des représentants enquête et vote, à une majorité simple (218 voix sur 435), des articles de mise en accusation détaillant les faits reprochés au président : c'est ce qui s'appelle "impeachment" en anglais. En cas de mise en accusation, le Sénat, chambre haute du Congrès, procède au procès du président. Au terme des débats, les 100 sénateurs votent sur chaque article. Il faut une majorité de deux tiers pour condamner, auquel cas la destitution est automatique et sans appel. Autrement, le président est acquitté.