Harvey Weinstein inculpé : son avocat dénonce "des accusations ni constitutionnelles, ni basées sur des faits"

AUDIENCE - L'ex-producteur Harvey Weinstein a été inculpé ce vendredi à New York pour un viol en 2013 et une agression sexuelle en 2004. Son avocat, Benjamin Brafman, un ténor du barreau new-yorkais, s'est exprimé à la sortie du tribunal. "Nous pensons que (les accusations) ne sont pas étayées par des preuves" et que M. Weinstein "sera exonéré", a-t-il lancé.