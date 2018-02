Affaire Weinstein : l'actrice Uma Thurman raconte enfin ce que le producteur lui a fait subir

Après un rendez-vous professionnel à Paris ayant pris une tournure équivoque quand le fondateur du studio Miramax avait invité Uma Thurman dans sa chambre d'hôtel, puis au sauna, l'actrice l'avait retrouvé à Londres, là aussi dans sa chambre.





"Il m'a poussée et a essayé de se jeter sur moi et de se déshabiller. Il a fait plein de choses désagréables. Mais il n'y a pas mis son maximum pour me forcer. Je me sentais comme un animal qui gigote, comme un lézard. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que les choses rentrent dans l'ordre", raconte-t-elle. Le lendemain, le producteur lui fera livrer "un vulgaire bouquet de roses" jaunes avec un mot : "Tu as de grandes intuitions". L’intéressé, qui suit actuellement une thérapie en Arizona, a fait savoir par voie de communiqué qu'il "reconnaissait avoir fait des avances à madame Thurman après avoir mal interprété son attitude à Paris" et qu'il s'est "immédiatement excusé".