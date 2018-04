Affaire Windrush : comment un scandale lié à l'immigration a forcé la ministre de l'Intérieur britannique à démissionner

Le Royaume-Uni est actuellement secoué par un scandale dont les racines remontent à 70 ans. Son nom : le scandale Windrush. C'est à cause de cette affaire que la ministre de l'Intérieur britannique, Amber Rudd, a présenté dimanche sa démission à la Première ministre britannique Theresa May, qui l'a acceptée. Lundi, elle a été remplacée par le ministre des Communautés, Sajid Javid.





Amber Rudd était sous pression depuis la révélation par le quotidien The Guardian de la responsabilité de Theresa May dans le scandale Windrush, qui a conduit des milliers d'immigrés venus légalement du Commonwealth et présents depuis plusieurs décennies sur le sol britannique à être menacés d'expulsion, mais aussi privés de soins médicaux ou de domicile.