Affrontements, évasion dans une prison, crise politique… Haïti au bord du chaos

Si elles ne sont pas responsables de l'instabilité politique et de la fronde sociale, les catastrophes naturelles à répétition ont un impact sur les 11 millions d'habitants d'Haïti. Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 dévaste la capitale Port-au-Prince et sa région, faisant plus de 200.000 morts, plus de 300.000 blessés ainsi que 1,5 million de sans-abris, laissant le pays en ruines, y compris le palais présidentiel. Une grande partie des milliards d'aide internationale promis n'arrivent jamais et les efforts du pays pour se relever sont ralentis par l'instabilité politique.





Début 2018, un scandale éclate concernant des abus sexuels commis par certains employés de l'ONG britannique Oxfam après ce séisme. En outre, plus de 10.000 Haïtiens sont morts du choléra, introduit dans le pays en octobre 2010 par des Casques bleus népalais. En octobre 2016, Haïti est ravagé par l'ouragan Matthew, le plus fort en une décennie (plus de 500 morts, près de 2 milliards de dollars de dégâts).