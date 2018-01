Afghanistan : 12 heures de cauchemar à l'hôtel Intercontinental de Kaboul, ce que l'on sait après l'attaque

Des dizaines de clients de l'hôtel étaient dans l'hôtel pendant l'attaque. Certains ont relaté leur cauchemar à l'AFP. "Rester en vie dans ce pays relève de la pure coïncidence", explique ainsi Aziz Tayeb, un Aghan, cadre des télécoms, qui a réussi à fuir pendant l'attaque. "Priez pour moi, je vais certainement mourir", avait il posté, désespéré, sur Facebook peu après le début

de l'assaut. Décrivant la scène quelques heures plus tard pour l'AFP, il dit avoir "vu comment des gens qui une seconde plus tôt étaient en train de s'amuser se mettre à hurler et à s'enfuir comme des fous, certains atteints par des balles et tombant à terre".