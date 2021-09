Afghanistan : 49 Français et leurs familles évacués de Kaboul au Qatar

Si l'aéroport de Kaboul est désormais fermé, et que les troupes occidentales ont définitivement quitté l'Afghanistan depuis le 30 août, et le départ des derniers soldats américains, 49 Français et leurs familles ont pu quitter le pays ce vendredi 10 septembre depuis la capitale afghane.

L'avion, un Boeing 777 de la compagnie Qatar Airways affrété gratuitement par le Qatar, et qui avait décollé plus tôt de Kaboul, s'est posé peu après 19h30 (23h30 GMT) sur le tarmac de l'aéroport de Doha, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'appareil transportait environ 158 passagers dont des ressortissants français, donc, mais aussi américains, allemands, canadiens, néerlandais, britanniques, belges et mauritaniens, a précisé à l'AFP un responsable qatari qui a requis l'anonymat.