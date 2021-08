Afghanistan : au cœur de Kaboul aux mains des talibans, le récit de nos envoyés spéciaux

Les écoles et universités ont fermé leurs portes, et ce, jusqu'à nouvel ordre, laissant enseignants et élèves dans la crainte. "Cette situation est vraiment ambiguë, on ne sait pas ce qu'on va devenir. J'ai peur, tout le personnel de l'école a peur. On se dit qu'ils vont venir nous arrêter parce qu'on travaillait pour l'ex-gouvernement", confie Noverra Sodekh, directrice d'une école publique à Kaboul à nos journalistes.