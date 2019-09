Afghanistan : comment les talibans et Donald Trump sont passés à côté d'un accord historique

Après avoir rompu ces négociations, Donald Trump a assuré que l'armée américaine avait durci son offensive contre le mouvement rebelle depuis l'attentat meurtrier de jeudi à Kaboul qui a tué un soldat américain. "Au cours des quatre derniers jours, nous avons frappé nos ennemis plus fort qu'à n'importe quel moment ces dix dernières années", a-t-il tweeté, en réponse à la menace des talibans dimanche de faire "souffrir" l'Amérique. Des menaces néanmoins réitérées lundi par les talibans : "Nous avions deux façons d'en finir avec l'occupation de l'Afghanistan, celle du djihad et des combats, et celle des pourparlers et des négociations. Si Trump veut arrêter les discussions, nous emprunterons le premier chemin et ils le regretteront bientôt".





Malgré ce regain de tensions, une porte de sortie serait toujours d'actualité. En effet, le chef de la diplomatie Mike Pompeo n'a pas exclu dimanche une reprise des discussions avec les insurgés afghans. Côté Donald Trump, l'agenda est un élément à prendre en compte, lui qui a été élu sur la promesse maintes fois répétée de "mettre fin aux guerres sans fin". C'est ce qu'il a tenté par exemple de faire ces derniers mois avec la Corée du Nord. "J'aimerais partir mais nous partirons au bon moment", a-t-il répondu, évasif, lundi.