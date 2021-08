Afghanistan : comment les talibans ont progressé jusqu'à Kaboul

Ce dimanche 15 août fera date dans l'histoire de l'Afghanistan. Vingt ans après avoir été poussé à quitter le pays, les talibans sont sur le point de le récupérer. Intégralement. Le début de la fin est survenu dans la nuit de samedi à dimanche, quand les talibans ont pris le contrôle de Jalalabad. Dans cette ville située à 150 km de la capitale, "les drapeaux blancs des Talibans sont partout en ville. Ils sont dans la ville. Ils sont entrés sans combattre", a raconté un habitant de Jalalabad. À ce moment-là, le gouvernement ne contrôlait plus que Kaboul et quelques villes mineures dans le pays.

Quelques heures après la prise de "J'bad", les talibans font route vers Kaboul, libèrent au passage 5000 de leurs camarades emprisonnés sur l'ancienne base militaire américaine de Bagram, et des premiers combattants sont vus dans les faubourgs Est de la capitale afghane selon les habitants de la ville. Très rapidement, les rebelles ont reçu l'ordre de faire demi-tour. "L’Émirat islamique ordonne à toutes ses forces d'attendre aux portes de Kaboul, de ne pas essayer d'entrer dans la ville", a affirmé sur Twitter Zabihullah Mujahid, un porte-parole du mouvement islamiste. Quelques heures plus tard, toujours sur Twitter, ce même officiel taliban annonce que ses hommes "peuvent désormais entrer dans certaines parties de Kaboul et occuper des avant-postes évacués par les forces de sécurité afin d'empêcher le pillage et le chaos".

Selon Victoria Fontan, vice-présidente de l'université américaine de Kaboul, les insurgés islamistes sont en effet déjà entrés dans Kaboul, "dès midi dans l'arrondissement numéro six de la capitale". Sur LCI, elle confirme avoir entendu des tirs, que les talibans sont "en combat actif" et décrit la panique qui s'est emparée de la capitale afghane.