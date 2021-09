Afghanistan : de quelles ressources les talibans disposent-ils ?

Après avoir réussi à prendre le pouvoir en Afghanistan, les talibans doivent maintenant songer à comment le garder. Une réflexion qui passe nécessairement par un budget alloué à la gouvernance du pays. Si l'on sait peu de choses sur la manière dont les insurgés islamistes se sont financés pendant vingt ans, toujours est-il qu'ils sont considérés comme l’un des groupes terroristes les plus riches au monde. Et ce, grâce à de nombreux canaux.

Quelques gouttes couleraient encore cependant. Des États étrangers sont régulièrement soupçonnés d’apporter une aide financière aux talibans, et ce depuis des années. Selon un rapport des renseignements américains cité par la BBC, le groupe avait reçu 106 millions de dollars de sources étrangères en 2008. Dans le viseur de plusieurs responsables afghans et américains, figurent à ce jour le Pakistan, pays voisin abritant des insurgés islamistes depuis des années, et des monarchies du Golfe comme l’Arabie Saoudite, le Qatar ou les Émirats arabes unis.

Les insurgés tirent surtout leurs revenus d’activités criminelles. Et en particulier du trafic de drogue, qui représentait 60% de leurs ressources en 2018, d’après un rapport de l’inspecteur général américain pour la reconstruction de l’Afghanistan, le général John Nicholson. Les talibans ne cultivent pas toujours l’opium eux-mêmes et ont entrepris de taxer les producteurs - des responsables afghans estiment mêmes ces taxes à hauteur de 10%. Ce système leur aurait rapporté 260 millions de dollars en 2020, selon un rapport du Conseil de sécurité de l’ONU de cette année-là. "La culture et la contrebande de l'opium vers l'Iran et la Russie, via l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, reprendront-ils ?", s’interroge Bernard Dupaigne.

Sauf que cette activité est révolue, a promis le groupe islamiste à l’aune de sa nouvelle hégémonie sur le pays. "L’Afghanistan ne sera plus un pays de culture de l’opium. (…) À partir de maintenant, personne ne sera impliqué dans la contrebande de drogue", a assuré un porte-parole taliban. Tout comme les rançons payées suite à des enlèvements, sur lesquelles ont pu compter les islamistes pendant de longues années de marginalité. En parallèle de son activité criminelle, le groupe s’appuie aussi sur des taxes instaurées aux frontières, où transitent les marchandises. On peut citer le cas du poste-frontière de Spin Boldak, donnant sur le Pakistan et laissé ouvert par les talibans dans un but essentiellement économique.