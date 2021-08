Afghanistan : des manifestants défient les talibans en célébrant l’anniversaire de l’indépendance

Un groupe de jeunes hommes et femmes a déployé un large drapeau tricolore noir, rouge et vert près de Wazir Akbar Khan, une banlieue de la capitale Kaboul, au moment même où un pick-up transportant des combattants talibans passait à côté, a constaté un journaliste de l'AFP. Le véhicule a ralenti et ses passagers ont lancé des regards scrutateurs au groupe, avant de finalement décider de passer leur chemin.

Ils avaient à l'époque imposé une version ultra-rigoriste de la loi islamique. Les femmes ne pouvaient ni travailler ni étudier, et voleurs et meurtriers encouraient de terribles châtiments. Mais pour nombre d'Afghans comme pour la communauté internationale, la méfiance reste de mise.

Le vice-président afghan, Amrullah Saleh, a exprimé de son côté son soutien aux manifestants sur Twitter. "Je salue ceux qui portent le drapeau national et ceux qui se lèvent pour la dignité de la nation et du pays", a-t-il tweeté ce jeudi.

L’homme politique a d’ailleurs appelé à engager une résistance armée contre les talibans, aux côtés d’Ahmad Massoud, le fils du plus célèbre adversaire des talibans et des Soviétiques, le commandant Ahmed Shah Massoud, assassiné le 9 septembre 2001 par Al-Qaïda. Depuis sa vallée du Panchir (nord-est de Kaboul), dernière région non contrôlée par les talibans, Ahmad Massoud assure être "prêt à marcher sur les traces de (son) père" et avoir déjà été rejoint par des soldats "dégoûtés par la reddition de leurs commandants" et par d'anciens membres des forces spéciales.