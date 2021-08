Afghanistan : Emmanuel Macron veut la création d'une "safe zone" et des évacuations ciblées

"C’est très important. Cela donnerait un cadre des Nations unies pour agir dans l’urgence, et cela permettra surtout de mettre chacun devant ses responsabilités et à la communauté internationale de maintenir une pression sur les talibans", a-t-il ajouté dans les colonnes de l'hebdomadaire.

Avant la date-butoir du 31 août prévue pour le retrait des soldats américains, et alors que la France a ainsi cessé ses opérations vendredi soir, et le Royaume-Uni samedi, le chef de l'État a annoncé le même jour que des discussions avaient été "entamées avec les talibans" pour "protéger et rapatrier des Afghanes et des Afghans" en situation de risque au-delà de mardi.