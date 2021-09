Évacuation de Kaboul : Dominique de Villepin fustige "l'impréparation" américaine

Selon lui, les Occidentaux répètent inlassablement trois grandes erreurs qui conduisent à autant de "cercles vicieux", à commencer par le sentiment de peur. "Elle est mauvaise conseillère. Elle est naturelle, mais quand on y cède, ce qu'ont fait les Américains, ce qu'ont fait un certain nombre de pays européens, en reniant leurs valeurs démocratiques et en recourant au mensonge, ça conduit à des catastrophes", a-t-il asséné.

Pour toutes ces raisons, Dominique de Villepin tire un bilan très négatif de la lutte internationale (et française) contre le terrorisme. "Les armées, non seulement n'ont pas réglé la question terroriste, mais elles ont aggravé les choses. On croit protéger nos pays en allant là-bas, on les expose encore plus et on empêche la mise en place de stratégies politiques", a-t-il cinglé. Et l'ancien dirigeant de conclure sur un axe franco-français, appelant à refondre la politique étrangère française. "La politique étrangère est toute entièrement faite à l'Élysée. Mais ce n'est pas fait pour ça. On ne fait pas une politique étrangère avec 5 ou 6 conseillers".