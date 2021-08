Évacuation de l'ambassade de Kaboul : le Raid a dû négocier avec les talibans

216 personnes ont atterri ce mercredi soir à l'aéroport de Roissy, au terme d'un voyage depuis Kaboul, avec une escale à Abou Dhabi. Le scenario est le même que pour 41 ressortissants français la veille, et devrait se reproduire cette nuit et plusieurs fois dans les jours qui viennent. Le pont aérien mis en place par la France entre Kaboul et Paris est en train de boucler avec succès sa troisième rotation.

Le Raid est habituellement en charge de la sécurité de l'ambassadeur de France à Kaboul, mais le brusque changement de situation a obligé ses responsables à réadapter le dispositif dans l'urgence, avec l'arrivée foudroyante des talibans dans la capitale afghane. L'ambassadeur a établi une base sécurisée à l'aéroport, avec les forces spéciales, tandis que les hommes du Raid sont en charge de ce convoi sans précédent, des centaines de personnes qu'il faut exfiltrer de l'ambassade. Comme le rapporte Jean-Baptiste Dulion, "des Afghans de plus en plus nombreux se massaient devant la représentation française, la situation devenait périlleuse", et il a fallu faire vite.

Lorsqu'on lui demande s'il y a eu "un deal avec les talibans", le patron du Raid ne tortille pas : "Tout à fait". Sur le terrain, il n'y avait pas d'alternative, et il salue d'ailleurs avec émotion "le courage, la résilience et le professionnalisme" de ses hommes. Car "ce sont eux, sur place", explique-t-il, "qui ont négocié avec les talibans". Il y a eu un niveau de discussion entre l'ambassadeur de France et la direction du mouvement taliban, auquel Jean-Baptiste Dulion n'a pas directement participé. Mais au niveau du terrain, ce sont les hommes du Raid qui ont "recherché un responsable opérationnel qui puisse [les] aider, et favoriser l'exfiltration, puisqu'on ne pouvait rien faire sans eux."

L'itinéraire a été tenu secret jusqu'au dernier moment, élaboré avec une "autorité talibane" que le Raid était parvenu à identifier : "on a senti que c'était quelqu'un avec qui on pouvait discuter et qui avait un vrai pouvoir... Après, tout s'est monté avec eux, et en sécurité jusqu'à l'enceinte sécurisée de l'aéroport".