Kaboul : des femmes manifestent pour soutenir les talibans

À l'issue des discours, les manifestantes ont défilé dans la rue en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire "les femmes qui ont quitté l'Afghanistan ne peuvent pas nous représenter" ou encore "nous sommes satisfaites de l'attitude et du comportement des talibans".

Plus de trois semaines après avoir pris le pouvoir, les talibans ont dévoilé cette semaine la composition de leur gouvernement provisoire, mais leur politique comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Le nouveau régime a indiqué que les femmes seraient autorisées à travailler "conformément aux principes de l'islam", sans donner plus de précisions. Cette opération, relayée également sur le compte Twitter de "l'émirat islamique d'Afghanistan", intervient dans un contexte des plus troubles concernant l'avenir des femmes dans le pays, et notamment celui de celles qui ont choisi de poursuivre leurs études.