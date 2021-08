Afghanistan : que sait-on des principaux leaders des talibans ?

Les talibans ont mis la main sur Jalalabad au nord-ouest ce dimanche matin. Les combattants ont ensuite amorcé une avancée dans Kaboul, alors qu'ils ont l'ordre de rester aux portes de la ville. Les insurgés islamistes contrôlent désormais la quasi-totalité du territoire afghan et ce n'est plus qu'une question d'heures avant de voir la capitale du pays tomber à leurs pieds. Les autorités afghanes assurent négocier la reddition de la ville afin que la transition avec les nouveaux maitres de l'Afghanistan s'effectuent de façon pacifique.

Écouté et respecté des différentes factions talibanes, il a ensuite été nommé chef de leur bureau politique, situé au Qatar. De là, il a conduit les négociations avec les Américains menant au retrait des forces étrangères d'Afghanistan, puis aux pourparlers de paix avec le gouvernement afghans, qui n'ont rien donné.

Fils d'un célèbre commandant du djihad anti-soviétique, Jalaluddin Haqqani, Sirajuddin est à la fois le numéro deux des talibans et le chef du puissant réseau portant son nom de famille.

Le réseau Haqqani, fondé par son père, est qualifié de terroriste par Washington, qui l'a toujours considéré comme l'une des plus dangereuses factions combattant les troupes américaines et de l'Otan ces deux dernières décennies en Afghanistan. Plusieurs attaques parmi les plus violentes perpétrées en Afghanistan ces dernières années ont été attribuées au réseau Haqqani.

Connus pour leur indépendance, leur habileté au combat et leurs affaires juteuses, les Haqqani seraient en charge des opérations talibanes dans les zones montagneuses de l'est afghan et auraient une forte influence sur les décisions du mouvement.