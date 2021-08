Afghanistan : les États-Unis réquisitionnent des avions de compagnies privées pour les évacuations

Les États-Unis prévoient d'évacuer tous les Américains (entre 10.000 et 15.000 personnes selon certaines estimations), et espèrent pouvoir évacuer un maximum d'alliés afghans et leurs familles (entre 50.000 et 65.000 personnes). Pour cela, Washington a passé des accords avec "plus de deux douzaines de pays sur quatre continents pour aider à servir comme point de transit ou d'établissement". "Nous sommes en contact avec quelques milliers d'Américains, et nous travaillons dur pour planifier avec chacun d'eux et leurs familles une façon sûre de les mener à l'aéroport et de les faire sortir", a souligné le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. "Nous allons chercher à surpasser les attentes, et (...) prendre en charge autant de gens que possible, pendant aussi longtemps que possible" a confirmé le chef du Pentagone, Lloyd Austin. "Lorsque nous approcherons de la date limite, nous ferons une recommandation au président", a-t-il toutefois précisé.